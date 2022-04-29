***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-31.03.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteBÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİMali Tablonun Verilme Tarihi29/04/2022AçıklamalarEkte yer alan gelir tablosu 2022 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde BÜYÜKÇEKMECE Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025930BIST