***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.02.2022 tarihli 2022/01 nolu yönetim kurulu kararı ile duyurulan bedelli sermaye artışı için SPK onayına sunulan izahnamemiz ektedir.Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002853BIST