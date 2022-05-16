***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Kar dağıtım tablosuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 16.05.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 0 0B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 23.562.5002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 944.581,7Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 6.505.164 5.485.661,984. Vergiler ( - ) 1.746.737 1.225.666,645. Net Dönem Kârı 4.758.427 4.259.995,346. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 816.142,77. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 212.999,72 212.999,728. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.545.427,28 3.230.852,92Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.545.427,28 3.230.852,9211. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.027.962,717. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 3.517.464,59 3.230.852,9220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 10.279.627 8.688.448,73Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları2021 ve önceki yıl karları için kar dağıtımı yapılmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030672BIST