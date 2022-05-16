***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.05.2022 18:55
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Kar dağıtım tablosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 16.05.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 0 0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 23.562.500
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 944.581,7
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 6.505.164 5.485.661,98
4. Vergiler ( - ) 1.746.737 1.225.666,64
5. Net Dönem Kârı 4.758.427 4.259.995,34
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 816.142,7
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 212.999,72 212.999,72
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.545.427,28 3.230.852,92
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.545.427,28 3.230.852,92
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.027.962,7
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 3.517.464,59 3.230.852,92
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 10.279.627 8.688.448,73
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
2021 ve önceki yıl karları için kar dağıtımı yapılmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030672
BIST