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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.12.2021 18:28
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılmasına İlişkin Kurul'a Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirlenen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere uzatılmasına ve 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 21.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerekli iznin alınmasını teminen 22.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KSS YKK.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985529


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