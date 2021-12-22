***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.12.2021 18:28
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılmasına İlişkin Kurul'a Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirlenen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere uzatılmasına ve 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 21.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerekli iznin alınmasını teminen 22.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KSS YKK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985529
BIST
18:051.804
En Yüksek
|Değişim
|: -4,64%
|| -87,87
|Açılış
|: 1.833
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|Önceki Kapanış
|: 1.892
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1.896
En Düşük
1.784
18:0512,2303
En Yüksek
|Değişim
|: -2,66%
|| -0,3343
|Açılış
|: 12,6800
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|Önceki Kapanış
|: 13,7500
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12,7919
En Düşük
12,0745
18:0513,9038
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -0,3051
|Açılış
|: 14,2500
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|Önceki Kapanış
|: 15,4000
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14,8602
En Düşük
13,6023
18:05712,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
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|Açılış
|: 714,16
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|Önceki Kapanış
|: 720,19
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735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|33,64
|33.711.418
|% 691,53
|
|KRDMD
|9,30
|1.761.161.342
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,50
|61.649.232
|% 294,39
|
|KRDMA
|7,98
|106.652.540
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,20
|59.619.374
|% 252,94
|
|YESIL
|1,87
|18.488.430
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|12.898.494
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,68
|28.855.662
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,80
|17.200.100
|% -28,57
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|ICBCT
|5,48
|11.426.140
|% -22,49
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% -9,98
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% -5,27
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2286
|12,2303
|% -2,66
|
|Euro
|13,8805
|13,9038
|% -2,15
|
|Sterlin
|16,3578
|16,4398
|% -1,28
|
|Frank
|13,3125
|13,3927
|% -1,42
|
|Riyal
|3,2642
|3,2806
|% -1,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|16,10
|
|Altın Gr.
|720
|720
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|9,10
|9,11
|0,05
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|B. Petrol
|75,35
|75,35
|1,39
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Seans Raporu
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Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
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Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
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Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem