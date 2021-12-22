***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılmasına İlişkin Kurul'a Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirlenen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere uzatılmasına ve 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 21.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerekli iznin alınmasını teminen 22.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KSS YKK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985529BIST