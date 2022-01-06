***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artışı Kurul onayı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kurul yazısında kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2022-2026 yıllarında geçerli olacak şekilde onay verilmesi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.01.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.01.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarih 15390 sayılı yazısı ile Kayıtlı sermaye tavanı artışı ve süresinin uzatılması onaylanmıştır.Kurulun ilgili izin yazısında Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2022-2026 yıllarında geçerli olacak şekilde onay verildiği için, bu KAP bildirimi düzeltme olarak girilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 tadil tasarısı SPK onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989182BIST