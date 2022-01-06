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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.01.2022 08:20
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artışı Kurul onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kurul yazısında kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2022-2026 yıllarında geçerli olacak şekilde onay verilmesi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.01.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarih 15390 sayılı yazısı ile Kayıtlı sermaye tavanı artışı ve süresinin uzatılması onaylanmıştır.Kurulun ilgili izin yazısında Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2022-2026 yıllarında geçerli olacak şekilde onay verildiği için, bu KAP bildirimi düzeltme olarak girilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil tasarısı SPK onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989182


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Tam 5.234 5.371 88,65  
Yarım 2.530 2.598 42,88  
Çeyrek 1.269 1.299 21,44  
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