***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.01.2022 08:20
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artışı Kurul onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kurul yazısında kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2022-2026 yıllarında geçerli olacak şekilde onay verilmesi.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.01.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarih 15390 sayılı yazısı ile Kayıtlı sermaye tavanı artışı ve süresinin uzatılması onaylanmıştır.Kurulun ilgili izin yazısında Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2022-2026 yıllarında geçerli olacak şekilde onay verildiği için, bu KAP bildirimi düzeltme olarak girilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil tasarısı SPK onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989182
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
0
En Düşük
0
18:0513,8203
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1522
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8203
En Düşük
13,5915
18:0515,6572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1923
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,6572
En Düşük
15,3841
18:05794,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,75
|Açılış
|: 794,11
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
800,46
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|0,95
|8.511.145
|% 0,00
|
|ULAS
|3,12
|988.970
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,04
|6.365.391
|% 0,00
|
|TLMAN
|33,00
|8.098.131
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,86
|395.379.352
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,95
|8.511.145
|% 0,00
|
|ULAS
|3,12
|988.970
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,04
|6.365.391
|% 0,00
|
|TLMAN
|33,00
|8.098.131
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,86
|395.379.352
|% 0,00
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 0,00
|
|EREGL
|30,86
|2.597.778.492
|% 0,00
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,00
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 0,00
|
|SISE
|14,41
|1.354.775.742
|% 0,00
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,51
|626.648.902
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,29
|376.251.868
|% 0,00
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,00
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7633
|13,8203
|% 1,11
|
|Euro
|15,5719
|15,6572
|% 1,24
|
|Sterlin
|18,4545
|18,5470
|% 0,03
|
|Frank
|14,8430
|14,9324
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6326
|3,6508
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-6,87
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,09
|80,09
|-0,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198