***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiRENKLİ FAYLON TABAN ÜRETİM TESİSİ, TPU / E-TPU TABAN ÜRETİM TESİSİ, SIFIR ATIK VE HAMMADDE ÜRETİM TESİSİ VE ÜRETİMDE KULLANILACAK KALIPLARAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02.03.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VAR.Toplam Alım Bedeli1.269.500 USDİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Şirketimizin halka arzına ilişkin izahname 22.05.2020 tarihinde onaylandığından altı aylık Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değeri hesaplanamamıştır.Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%36,92Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%18,70Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%60,30İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%71,91Alım Koşullarıpeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.09.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriÜretim verimliliğine ve şirket karlılığına katkı sağlamak.Karşı TarafMakine tedarikçileri şirketimiz yönetimince ticari sır olarak değerlendirildiğinden açıklanmamaktadır.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi14/07/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaliyet EsasıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMaliyet esasına göre değerleme yapıldığından değerleme raporu düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSiparişi verilen makine ve techizatın listesi aşağıdaki gibidir:SIRA NOMAKİNE ADI VE ÖZELLİĞİMİKTARBİRİMTUTAR($)1 EVA VAKUM MAKİNESİ 1 ADET 120.0002 EVA ROTARY MAKİNESİ 2 ADET 42.0003 TABAN SICAK HAVA TÜNELİ 1 ADET 11.0004 UV HATTI 1 ADET 25.5005 UV MAKİNESİ 2 ADET 14.0006 SOĞUK/SICAK EVA TABAN ŞEKİLLENDİRME MAKİNESİ 1 ADET 42.0007 SOĞUK/SICAK EVA TABAN PİŞİRİCİ MAKİNESİ 2 ADET 92.0008 TPU ENJEKSİYON MAKİNESİ 4 ADET 140.0009 EVA GRANÜL DOZAJLAMA MAKİNESİ 1 ADET 8.00010 EVA SU ALTI KESME HAMMADDE MAKİNESİ GRUBU 1 SET 160.00011 EVA HAMMADDE DENEME MAKİNESİ 1 ADET 23.00012 EVA HAMMADDE GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİ1 ADET 42.00013 EVA VAKUM KALIPLARI 20 SET 150.00014 SOĞUK/SICAK EVA KALIPLARI 22 SET 120.00015 TPU ENJEKSİYON KALIPLARI 22 SET 130.00016 EVA ENJEKSİYON KALIPLARI 22 SET 150.000TOPLAM 1.269.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860027BIST