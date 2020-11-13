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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

13.11.2020 18:22
GÜNCEL HABERLER



***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
RENKLİ FAYLON TABAN ÜRETİM TESİSİ, TPU / E-TPU TABAN ÜRETİM TESİSİ, SIFIR ATIK VE HAMMADDE ÜRETİM TESİSİ VE ÜRETİMDE KULLANILACAK KALIPLAR
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.03.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR.
Toplam Alım Bedeli
1.269.500 USD
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
Şirketimizin halka arzına ilişkin izahname 22.05.2020 tarihinde onaylandığından altı aylık Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değeri hesaplanamamıştır.
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%41,95
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%13,38
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%53,29
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%38,73
Alım Koşulları
PEŞİN
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
13.11.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Üretim verimliliğine ve şirket karlılığına katkı sağlamak.
Karşı Taraf
Makine tedarikçileri şirketimiz yönetimince ticari sır olarak değerlendirildiğinden açıklanmamaktadır.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
14/07/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Maliyet esasına göre değerleme yapıldığından değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

15.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuoyunun bilgisine sunulan makine siparişilerimizin %60 oranında (761.700 USD) teslimatı tamamlanmıştır.
Kalan makine techizatın teslimatı ise en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.
Kamuoynun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888503


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Tam 3.091 3.171 6,27  
Yarım 1.494 1.534 3,03  
Çeyrek 749 767 1,51  
Gümüş.Ons 24,64 24,67 0,40  
Gümüş Gr. 6,07 6,07 0,07  
B. Petrol 42,88 42,88 -0,65  
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