***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiRENKLİ FAYLON TABAN ÜRETİM TESİSİ, TPU / E-TPU TABAN ÜRETİM TESİSİ, SIFIR ATIK VE HAMMADDE ÜRETİM TESİSİ VE ÜRETİMDE KULLANILACAK KALIPLARAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02.03.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VAR.Toplam Alım Bedeli1.269.500 USDİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Şirketimizin halka arzına ilişkin izahname 22.05.2020 tarihinde onaylandığından altı aylık Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değeri hesaplanamamıştır.Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%41,95Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%13,38Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%53,29İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%38,73Alım KoşullarıPEŞİNİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih13.11.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriÜretim verimliliğine ve şirket karlılığına katkı sağlamak.Karşı TarafMakine tedarikçileri şirketimiz yönetimince ticari sır olarak değerlendirildiğinden açıklanmamaktadır.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi14/07/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaliyet YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMaliyet esasına göre değerleme yapıldığından değerleme raporu düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar15.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuoyunun bilgisine sunulan makine siparişilerimizin %60 oranında (761.700 USD) teslimatı tamamlanmıştır.Kalan makine techizatın teslimatı ise en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.Kamuoynun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888503BIST