***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.06.2020 17:41
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 12.06.2020 tarihli BİAŞ-2-2490 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851014
BIST
17:29109.961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 805,14
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
17:296,8404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
17:297,7092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0219
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
17:29382,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,53
|Açılış
|: 382,55
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|12,10
|94.240.425
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.562.783
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.333.592
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|BNTAS
|3,98
|231.160.912
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,32
|865.683.780
|% 0,25
|
|GARAN
|8,17
|763.667.131
|% 0,12
|
|THYAO
|12,70
|703.623.972
|% 1,44
|
|GUSGR
|4,17
|698.919.309
|% 8,31
|
|PGSUS
|58,85
|615.036.112
|% 3,52
|
|EKGYO
|1,94
|613.952.734
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|364.793.430
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,58
|359.110.259
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,77
|150.960.883
|% 5,48
|
|GUSGR
|4,17
|698.919.309
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5707
|8,6137
|% -0,29
|
|Frank
|7,1764
|7,2196
|% -0,56
|
|Riyal
|1,8162
|1,8253
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|12,33
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.496
|10,70
|
|Tam
|2.543
|2.565
|11,00
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|5,40
|
|Çeyrek
|621
|627
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,00
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,76
|