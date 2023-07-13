***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.07.2023 15:27
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 13.07.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18347 sayılı gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171420
BIST
'
15:296.398
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 55,59
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:2926,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0271
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:2929,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1943
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:291.647,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.647,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,43
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:27
|EMKEL
|15,07
|119.470.449
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|98.406.445
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|7.970.432
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.727.112
|% 10,00
|
|TETMT
|430,40
|14.734.303
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.003.841
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.516.922.555
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,86
|32.714.846
|% -7,53
|
|ASELS
|68,00
|7.507.911.589
|% 7,42
|
|ASTOR
|84,65
|6.251.422.201
|% 6,01
|
|YKBNK
|14,18
|4.791.933.926
|% 2,83
|
|THYAO
|210,90
|4.452.419.134
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,83
|4.165.596.820
|% 1,44
|
|YKBNK
|14,18
|4.791.933.926
|% 2,83
|
|EKGYO
|8,42
|2.781.028.126
|% 0,24
|
|ISCTR
|14,83
|4.165.596.820
|% 1,44
|
|SKBNK
|2,97
|599.898.609
|% 0,00
|
|AKBNK
|23,98
|3.587.165.808
|% 3,81
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1491
|26,1551
|% 0,11
|
|Euro
|29,2392
|29,2551
|% 0,66
|
|Sterlin
|34,0844
|34,2553
|% 0,77
|
|Frank
|30,2177
|30,3998
|% 0,77
|
|Riyal
|6,9512
|6,9861
|% 0,14
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|4,53
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|4,14
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.144
|22,00
|
|Tam
|10.628
|10.822
|-4,00
|
|Yarım
|5.314
|5.436
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.718
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,42
|0,15
|
|B. Petrol
|80,23
|80,23
|0,12
|
Seans Raporu
15:27
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15:42PRKAB
Yüzde 4.28 oranında artışla 31.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 497, 552 adet işlem
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15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, HEKTS, GUBRF
-
15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 73 artarak (% 0.84 ) 5, 745
-
15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERHL, FORTE, MTRYO, PSDTC, HATEK, KERVN, EUPWR, PSDTC, SNPAM, EUYO
-
15:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRZMA, CANTE, VKFYO, AVHOL