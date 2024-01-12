***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.01.2024 15:10
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 12.01.2024 tarih ve E-18454353-100.06-22951 sayılı gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239018
BIST