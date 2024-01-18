***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.01.2024 10:37
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son zamanlarda şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241234
BIST
'
11:598.100
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 75,49
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.078
En Yüksek
8.117
11:5930,1443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0142
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
11:5932,9121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0944
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7617
11:591.947,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,51
|Açılış
|: 1.947,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.952,16
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler11:57
|HLGYO
|2,66
|31.022.960
|% 50,28
|
|KFEIN
|81,65
|64.996.584
|% 9,97
|
|ULAS
|20,70
|5.629.820
|% 9,93
|
|GARFA
|119,70
|102.438.161
|% 9,92
|
|ERSU
|17,58
|16.277.039
|% 9,06
|
|SNPAM
|93,70
|1.728.671
|% -7,96
|
|AYCES
|867,50
|126.099.850
|% -6,17
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|THYAO
|253,00
|2.638.642.106
|% 0,20
|
|ISCTR
|26,60
|2.221.121.894
|% 3,58
|
|YKBNK
|22,50
|1.728.022.958
|% 1,44
|
|AKBNK
|42,80
|1.549.202.415
|% 1,90
|
|SASA
|34,88
|1.451.619.345
|% 3,32
|
|ISCTR
|26,60
|2.221.121.894
|% 3,58
|
|YKBNK
|22,50
|1.728.022.958
|% 1,44
|
|EKGYO
|8,73
|658.150.319
|% -0,57
|
|AKFGY
|1,92
|89.722.463
|% 1,59
|
|SASA
|34,88
|1.451.619.345
|% 3,32
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1385
|30,1439
|% 0,05
|
|Euro
|32,8786
|32,8951
|% 0,24
|
|Sterlin
|38,1375
|38,3287
|% 0,09
|
|Frank
|34,6532
|34,8619
|% -0,15
|
|Riyal
|8,0116
|8,0518
|% 0,03
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,59
|% 0,66
|
|Platin
|891,18
|893,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,90
|934,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,26
|78,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.009,80
|2.010,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:57
daha fazla
-
12:12ADGYO
Yüzde 6.50 oranında artışla 31.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 725, 175 adet işlem
-
12:11HLGYO
Yüzde 50.28 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 697, 092 adet işlem
-
12:10IHYAY
Yüzde 5.79 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 624, 295 adet işlem
-
12:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 61 artarak (% 0.88 ) 8, 751
-
12:09XU100
Endeks 8, 101 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 227.00 milyon TL de