***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce 15.07.2020 tarihli KAP bildrimi ile sipariş verildiği duyurulan yurtdışı menşeili makinelerin, sevkiyat sürecinde Covid-19 pandemisi ve gemilerin varış sürelerinin uzaması nedeniyle gecikme yaşanmış teslimat süreci uzamıştır.İlk parti makineler an itibariyle sevkiyat halinde olmakla birlikte toplamda 3 parti olarak 15.10.20-15.11.20 tarih aralığında yurda girişleri planlanmaktadır.Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877542BIST