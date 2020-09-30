***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 18:26
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce 15.07.2020 tarihli KAP bildrimi ile sipariş verildiği duyurulan yurtdışı menşeili makinelerin, sevkiyat sürecinde Covid-19 pandemisi ve gemilerin varış sürelerinin uzaması nedeniyle gecikme yaşanmış teslimat süreci uzamıştır.
İlk parti makineler an itibariyle sevkiyat halinde olmakla birlikte toplamda 3 parti olarak 15.10.20-15.11.20 tarih aralığında yurda girişleri planlanmaktadır.
Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877542
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.129
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|Önceki Kapanış
|: 1.123
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1.147
En Düşük
1.129
18:057,7128
En Yüksek
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|: -1,33%
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|Açılış
|: 7,7750
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|Önceki Kapanış
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7,8384
En Düşük
7,6982
18:059,0506
En Yüksek
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477,72
En Düşük
468,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
|
|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7055
|7,7128
|% -1,33
|
|Euro
|9,0242
|9,0506
|% -1,40
|
|Sterlin
|9,9253
|9,9750
|% -0,86
|
|Frank
|8,3380
|8,3882
|% -1,47
|
|Riyal
|2,0515
|2,0618
|% -1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-0,96
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-6,14
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|-0,18
|
|B. Petrol
|41,96
|41,96
|0,40
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