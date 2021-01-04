***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2021 14:34
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04/01/2021 tarihli 2021/01 karar numaralı Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Engin VAROLTÜRK'ün Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896644
BIST
17:191.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 19,91
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:197,3793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0506
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:199,0763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:19460,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 7,42
|Açılış
|: 460,40
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,41
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:19
|NIBAS
|57,20
|25.991.350
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.003.890
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.276.387
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,15
|18.353.707
|% -9,44
|
|ARZUM
|22,70
|456.625.138
|% -7,80
|
|EKGYO
|2,30
|1.929.568.494
|% 7,48
|
|GUBRF
|80,55
|1.587.172.550
|% -6,39
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.729.770
|% 9,93
|
|GARAN
|10,38
|1.258.105.299
|% 0,10
|
|SISE
|7,39
|1.045.772.259
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,30
|1.929.568.494
|% 7,48
|
|SKBNK
|1,55
|722.520.513
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,13
|719.674.928
|% 1,62
|
|ZOREN
|2,91
|619.822.376
|% 5,05
|
|ISFIN
|4,02
|817.146.776
|% 4,15
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3754
|7,3793
|% -0,68
|
|Euro
|9,0691
|9,0763
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,0201
|10,0704
|% -1,06
|
|Frank
|8,3513
|8,4016
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9610
|1,9708
|% -0,69
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|44,79
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,77
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.032
|3.109
|42,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|20,55
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,27
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,53
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,22
|
|B. Petrol
|52,44
|52,44
|0,64
|
Seans Raporu
17:19
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17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 9 artarak (% 1.42 ) 1, 347
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17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, CASA, PSDTC, CMBTN, TGSAS, SUMAS, ISKUR, BEYAZ, OYAYO, SEKFK
-
17:29
PARSN, KOZAL, IPEKE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:29
BRKSN, PKENT, IZTAR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:29KLGYO
Yüzde 4.38 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 562, 585 adet işlem