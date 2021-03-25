***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2021 18:15
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Alper DURAZ tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Yönetim Kurulu bağımsız Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetimden sorumlu komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,
Görevlerinden istifa eden Sn.Alper DURAZ'ın yerine kalan görev süresini tamamlamak ve 29.03.2021 tarihinde toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin 2021/01 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu Sn.Av.Kader Güneş ONAT'ın Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ,Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920589
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,50
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.394
18:057,9503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
18:059,4180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0331
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
18:05442,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,75
|Açılış
|: 442,54
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|29,26
|83.604.696
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
|
|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
|
|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
|
|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
|
|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9447
|7,9509
|% 0,38
|
|Euro
|9,3685
|9,4337
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,8679
|10,9224
|% 0,54
|
|Frank
|8,4233
|8,4740
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1109
|2,1215
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-3,10
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,74
|61,74
|-2,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SANKO
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 11.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 197, 958 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 25, 392.00 milyon TL de
-
17:56PRZMA
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 756 adet işlem
-
17:55SANKO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 176, 641 adet işlem
-
17:54TURGG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 128.10 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 342 adet işlem