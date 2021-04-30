***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 18:22
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.04.2021 tarihinde şirket merkezinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında
T.C. İç İşleri Bakanlığı'nın 26.04.2021 tarihli Genelgesi ile düzenlenen tam kapanma önlemlerinin bir sonucu olarak şirketimiz müşterilerinin ve tedarikçilerinin bir kısmının faaliyetlerini durdurması nedeniyle 03.05.2021-12.05.2021 tarihleri aralığında üretim kapasitesi %40 oranında düşürülerek %60 kapasite ile çalışılmasına karar verilmiştir.
Bahsedilen tarih aralığında çalışamayacak olan personellerimizin maaşları kısa çalışma ödeneği ile karşılanacaktır.
Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933548
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
18:058,2880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0850
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
18:059,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0230
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
18:05471,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,79
|Açılış
|: 471,25
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|23,10
|422.081
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|168.074.297
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.600.235
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.530.068
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.675.372
|% 9,99
|
|VAKFN
|26,28
|107.588.264
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.973.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|993.723
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|2.108.125
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,50
|110.024.217
|% -8,94
|
|KOZAL
|113,00
|1.371.840.010
|% 4,24
|
|EREGL
|19,04
|1.200.304.798
|% -1,14
|
|THYAO
|12,23
|945.732.100
|% 2,09
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,82
|248.657.624
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|282.199.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2805
|8,2880
|% 1,04
|
|Euro
|9,9589
|9,9868
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4046
|11,4618
|% 0,05
|
|Frank
|9,0340
|9,0884
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2017
|2,2127
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-3,00
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,01
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|-1,39
|