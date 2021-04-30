***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.04.2021 tarihinde şirket merkezinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısındaT.C. İç İşleri Bakanlığı'nın 26.04.2021 tarihli Genelgesi ile düzenlenen tam kapanma önlemlerinin bir sonucu olarak şirketimiz müşterilerinin ve tedarikçilerinin bir kısmının faaliyetlerini durdurması nedeniyle 03.05.2021-12.05.2021 tarihleri aralığında üretim kapasitesi %40 oranında düşürülerek %60 kapasite ile çalışılmasına karar verilmiştir.Bahsedilen tarih aralığında çalışamayacak olan personellerimizin maaşları kısa çalışma ödeneği ile karşılanacaktır.Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933548BIST