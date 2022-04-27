***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.02.2022 tarihli 2022/01 Yönetim kurulu kararı ile Bedelli sermaye artırımı başvurumuza ilişkin kararımızın ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere geri çekilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim kurulu kararı, değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024523BIST