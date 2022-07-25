***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz06-08 Ekim 2022 tarihleri arasında Kahire/MISIR'da gerçekleşecek olan CAIRO INTERNATIONAL LEATHER & SHOES fuarında'da katılımcı olarak yerini alacaktır.Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047604BIST