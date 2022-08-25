***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25/08/2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı sonucundaYatırımcı İlişkileri Birim Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Sn.Gülşah YELKUVANCI' nın istifasının kabulüne,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Sn.Ferhat ÇİMAGİL 'inboşalan Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticiliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058378BIST