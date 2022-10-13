***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2022 13:46
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bayrak Ebt Taban San.A.ş‘nin Turgut BAYRAK'a ait 2.080.510 adet A Grubu imtiyazlı hissesini Beheri 7 TL, yine aynı şirket nezdinde sahibi bulunduğu 2.873.980 b grubu halka açık hissesini Beheri 7 tl satış bedeli ile Sayın Bilal NAZ'a toplam 34.680.800 TL bedel ile satılmasına,
Şirketimiz Bayrak Ebt Taban San.A.ş ‘nin İlker ARABACI'ya ait 52.725 adet A Gurubu imtiyazlı hissesini beheri 7 TL yine şirket nezdinde sahibi bulunduğu 342.875 adet b gurubu halka açık hissesini beheri 7 tl satış bedeli ile Sayın Bilal NAZ' a toplam 2.769.200 TL bedel ile satılmasına,
Hisse devir edilmesi konusunda taraflar bugün yapılan satış sözleşmesi kapsamında hisse devir işlemleri 13.10.2022 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071594
BIST
14:083.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 54,38
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
14:0818,5879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0230
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
14:0818,1183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0964
|Açılış
|: 18,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
14:081.000,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.000,89
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler14:06
|BARMA
|63,80
|124.800.332
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|203.273.607
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|112.838.770
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|92.389.030
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|28,58
|6.905.631
|% -7,57
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|BRMEN
|2,55
|13.295
|% -5,90
|
|THYAO
|88,10
|4.287.279.017
|% 3,53
|
|SASA
|83,10
|1.325.323.793
|% 1,47
|
|PETKM
|14,78
|1.220.960.560
|% 0,89
|
|AKBNK
|13,05
|1.092.144.504
|% 0,93
|
|ASELS
|31,60
|1.021.661.790
|% -0,06
|
|EKGYO
|4,20
|575.889.389
|% 1,45
|
|DOHOL
|5,42
|558.347.750
|% 3,04
|
|ODAS
|8,17
|758.628.118
|% 4,88
|
|YKBNK
|8,34
|731.933.780
|% 1,71
|
|AKBNK
|13,05
|1.092.144.504
|% 0,93
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5853
|18,5904
|% 0,14
|
|Euro
|18,1002
|18,1123
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,6929
|20,7967
|% 0,71
|
|Frank
|18,5468
|18,6585
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9304
|4,9551
|% 0,10
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|0,80
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.814
|9,00
|
|Tam
|6.743
|6.793
|0,00
|
|Yarım
|3.286
|3.321
|1,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|0,10
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|0,16
|
Seans Raporu
14:06
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14:21EDATA
Yüzde 5.57 oranında artışla 18.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 452, 691 adet işlem
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14:19INFO
Yüzde 5.23 oranında artışla 7.45 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 958 adet işlem
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14:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TUPRS, ASELS
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14:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, THYAO, VESTL