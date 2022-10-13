***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bayrak Ebt Taban San.A.ş‘nin Turgut BAYRAK'a ait 2.080.510 adet A Grubu imtiyazlı hissesini Beheri 7 TL, yine aynı şirket nezdinde sahibi bulunduğu 2.873.980 b grubu halka açık hissesini Beheri 7 tl satış bedeli ile Sayın Bilal NAZ'a toplam 34.680.800 TL bedel ile satılmasına,Şirketimiz Bayrak Ebt Taban San.A.ş ‘nin İlker ARABACI'ya ait 52.725 adet A Gurubu imtiyazlı hissesini beheri 7 TL yine şirket nezdinde sahibi bulunduğu 342.875 adet b gurubu halka açık hissesini beheri 7 tl satış bedeli ile Sayın Bilal NAZ' a toplam 2.769.200 TL bedel ile satılmasına,Hisse devir edilmesi konusunda taraflar bugün yapılan satış sözleşmesi kapsamında hisse devir işlemleri 13.10.2022 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071594BIST