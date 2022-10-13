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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.10.2022 13:46
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimiz Bayrak Ebt Taban San.A.ş‘nin Turgut BAYRAK'a ait 2.080.510 adet A Grubu imtiyazlı hissesini Beheri 7 TL, yine aynı şirket nezdinde sahibi bulunduğu 2.873.980 b grubu halka açık hissesini Beheri 7 tl satış bedeli ile Sayın Bilal NAZ'a toplam 34.680.800 TL bedel ile satılmasına,
 
Şirketimiz Bayrak Ebt Taban San.A.ş ‘nin İlker ARABACI'ya ait 52.725 adet A Gurubu imtiyazlı hissesini beheri 7 TL yine şirket nezdinde sahibi bulunduğu 342.875 adet b gurubu halka açık hissesini beheri 7 tl satış bedeli ile Sayın Bilal NAZ' a toplam 2.769.200 TL bedel ile satılmasına,
 
Hisse devir edilmesi konusunda taraflar bugün yapılan satış sözleşmesi kapsamında hisse devir işlemleri 13.10.2022 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071594


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COSMO 69,30 4.472.276 % 10,00  
KLRHO 33,26 203.273.607 % 9,99  
YEOTK 43,18 112.838.770 % 9,98  
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Frank 18,5468 18,6585 % 0,06  
Riyal 4,9304 4,9551 % 0,10  
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Altın Ons 1.674 1.674 0,80  
Altın Gr. 1.001 1.001 2,09  
Cumhuriyet 6.712 6.814 9,00  
Tam 6.743 6.793 0,00  
Yarım 3.286 3.321 1,00  
Çeyrek 1.646 1.660 -1,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,17 0,13  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 0,10  
B. Petrol 92,61 92,61 0,16  
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