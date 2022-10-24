***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinadenYönetim Kurulu Başkanımız Sn. Turgut BAYRAK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden 24 Ekim 2022 tarihi itibariyla istifa etmiş olup istifasının kabulüne,Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına şirket ortaklarından Sn.Bilal NAZ'ın seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.Komuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073682BIST