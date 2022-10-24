***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2022 18:21
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Turgut BAYRAK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden 24 Ekim 2022 tarihi itibariyla istifa etmiş olup istifasının kabulüne,
Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına şirket ortaklarından Sn.Bilal NAZ'ın seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Komuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073682
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
18:0518,3890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0585
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
18:05985,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,79
|Açılış
|: 985,68
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|734.580
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|SONME
|39,60
|31.826.043
|% -8,97
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|TUPRS
|381,20
|2.662.525.095
|% 0,32
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|ADESE
|1,30
|208.471.811
|% 6,56
|
|CEMAS
|1,99
|298.739.595
|% -4,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5998
|18,6038
|% 0,12
|
|Euro
|18,3732
|18,3910
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,9662
|21,0714
|% 0,12
|
|Frank
|18,5203
|18,6318
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9345
|4,9593
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,72
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,18
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.643
|6.755
|46,00
|
|Yarım
|3.237
|3.298
|18,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,15
|
|B. Petrol
|91,24
|91,24
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528