***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 18:11
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Kader Güneş ONAT tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Yönetim Kurulu bağımsız Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetimden sorumlu komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,
Görevlerinden istifa eden Sn.Kader Güneş ONAT'ın yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin 2022/04 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu ve yönetim kuruluna sunduğu Ekonomist Sn.Hamit GÖREN 'in Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ,Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075364
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,3767
18:0518,3935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1431
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3351
18:05979,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,53
|Açılış
|: 979,19
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
967,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5983
|18,6105
|% 0,16
|
|Euro
|18,3704
|18,3867
|% -0,81
|
|Sterlin
|21,3016
|21,4084
|% -1,00
|
|Frank
|18,5069
|18,6184
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9371
|4,9618
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|-8,08
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.599
|6.664
|-72,00
|
|Yarım
|3.216
|3.256
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,58
|92,58
|-1,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de