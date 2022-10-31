***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Kader Güneş ONAT tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Yönetim Kurulu bağımsız Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetimden sorumlu komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,Görevlerinden istifa eden Sn.Kader Güneş ONAT'ın yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin 2022/04 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu ve yönetim kuruluna sunduğu Ekonomist Sn.Hamit GÖREN 'in Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ,Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075364BIST