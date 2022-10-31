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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.10.2022 18:11
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin 31.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
 Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Kader Güneş ONAT tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine  sunulmuş  olan istifa mektubu  incelenerek Yönetim Kurulu bağımsız Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetimden sorumlu komite  ve  Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,
 Görevlerinden istifa  eden  Sn.Kader Güneş ONAT'ın yerine kalan görev süresini  tamamlamak üzere yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere  Kurumsal Yönetim Komitesinin 2022/04 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu  üyeliğine uygun bulduğu ve yönetim kuruluna sunduğu Ekonomist Sn.Hamit GÖREN 'in  Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ,Riskin  Erken Saptanması Komitesi üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075364


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