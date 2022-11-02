***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Asım TAKTAK tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Yönetim Kurulu bağımsız Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerinden istifasının kabulüne,Görevlerinden istifa eden Sn.Asım TAKTAK'ın yerine kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin 2022/05 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu ve yönetim kuruluna sunduğu Sn.Av.Emin Kaan KAYA 'in Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076324BIST