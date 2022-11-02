***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2022 18:11
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Asım TAKTAK tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Yönetim Kurulu bağımsız Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerinden istifasının kabulüne,
Görevlerinden istifa eden Sn.Asım TAKTAK'ın yerine kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin 2022/05 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu ve yönetim kuruluna sunduğu Sn.Av.Emin Kaan KAYA 'in Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076324
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0361
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
18:0518,4083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0491
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
18:05986,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,18
|Açılış
|: 986,40
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6183
|18,6212
|% 0,19
|
|Euro
|18,3901
|18,4070
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,2938
|21,4006
|% 0,03
|
|Frank
|18,5759
|18,6878
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9406
|4,9654
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-0,58
|
|Altın Gr.
|986
|986
|1,13
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.633
|6.696
|1,00
|
|Yarım
|3.232
|3.274
|1,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,62
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,48
|95,48
|0,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de