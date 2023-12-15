***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2023 14:13
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakim ortağı Sn.Bilal NAZ sahip olduğu nominal değeri 4.266.470 olan A grubu imtiyazlı paylarını beheri 11 TL'den olmak üzere , Sn.Bilal NAZ'ın tek başına sahibi olduğu BN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' ne devir etmiştir.
Devir işlemleri bugün tamamlanmıştır. (15.12.2023)
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226106
BIST
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1.891,21
BIST En Aktif Hisseler16:29
|AVHOL
|33,66
|45.667.918
|% 10,00
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|KLMSN
|24,44
|47.002.732
|% 9,99
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|BAYRK
|8,26
|2.300.269
|% 9,99
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|IZINV
|41,68
|9.699.758
|% 9,97
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|TTRAK
|740,50
|550.135.750
|% 9,95
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|SEGYO
|6,04
|233.738.440
|% -9,99
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|SAMAT
|49,60
|13.463.126
|% -9,98
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|SKYMD
|10,04
|593.058.461
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,43
|2.101.827
|% -9,94
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|BEGYO
|3,56
|24.188.797
|% -9,87
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|THYAO
|254,25
|5.647.513.413
|% 0,79
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|ISCTR
|24,40
|4.829.701.737
|% 1,58
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|EREGL
|41,42
|3.813.759.629
|% 5,72
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|YKBNK
|21,60
|3.522.283.536
|% 0,47
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|AKBNK
|38,98
|3.366.614.858
|% 1,67
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|ISCTR
|24,40
|4.829.701.737
|% 1,58
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|YKBNK
|21,60
|3.522.283.536
|% 0,47
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|MOBTL
|5,37
|798.390.483
|% 0,19
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|EKGYO
|7,34
|892.998.127
|% 1,10
|
|EREGL
|41,42
|3.813.759.629
|% 5,72
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|16:29
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,0460
|29,0523
|% 0,31
|
|Euro
|31,7080
|31,7353
|% -0,58
|
|Sterlin
|36,9066
|37,0916
|% 0,11
|
|Frank
|33,3331
|33,5339
|% 0,17
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|Riyal
|7,7198
|7,7585
|% 0,31
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|16:29
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,80
|23,83
|% 0,66
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|Platin
|946,00
|948,10
|% 0,66
|
|Paladyum
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|1.100,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
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|Altın Ons
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|% 0,66
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