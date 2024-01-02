***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞikretimiz Genel Müdürlük görevini icra eden Sn.Turgut BAYRAK'ın görev süresi 31.12.2023 bitmiş olup, 02.01.2024 tarih 01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile görevine 31.12.2024 tarihine kadar devam etmesine karar verilmştir.Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231551BIST