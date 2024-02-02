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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.02.2024 18:15
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bayrak EBT / Şirket) yönetim kurulu başkanı Bilal NAZ, Şirket sermayesinde 4.266.470 TL nominal değerli (A) grubu paylar ile 6.433.710 TL nominal değerli (B) grubu paylara sahipken, 15.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen pay alım satım işlemleriyle
-Bilal NAZ'ın Bayrak EBT sermayesinde sahip olduğu 4.266.470 TL nominal değerli (A) grubu paylar Bilal NAZ'ın tek pay sahibi olduğu BN Yatırım Holding A.Ş.'ye devredilmiştir.
-Bayrak EBT sermayesindeki 6.404.908 TL nominal değerli (B) grubu paylar Bilal NAZ tarafından Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında satın almıştır.
Bilal NAZ söz konusu 6.404.908 TL nominal değerli (B) grubu payların edinimi öncesinde Şirket'in toplam oy haklarının %43,25'ine sahipken, söz konusu payların ediniminden sonra Bilal NAZ, tek pay sahibi olduğu BN Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu (A) grubu paylar ile birlikte, Şirket'in oy haklarının yarısından fazlasına sahip olarak Şirket'in yönetim kontrolünü elde etmiş ve Bilal NAZ için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri çerçevesinde pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.
II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15/1 maddesi uyarınca pay alım teklifi fiyatı, Borsada işlem gören hedef ortaklık pay veya pay grupları için
(i) Payların satışına ilişkin anlaşmanın veya ortaklığın pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir anlaşma olmaksızın yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması ile,
(ii) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı ay aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyatın yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenmektedir.
Diğer taraftan, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 16/1 maddesi uyarınca hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih ile fiili pay alım teklifi süresi sona erme tarihi arasındaki dönemde, pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişiler tarafından pay alım teklifi fiyatından daha yüksek bir fiyattan hedef ortaklık paylarının satın alınması halinde pay alım teklifi fiyatı, satın alınan paylar için ödenen en yüksek fiyattan aşağı olmayacak şekilde yeniden belirlenir.
Bu kapsamda, zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlenirken
(i) Zorunlu pay alım teklifini doğuran pay edinim işleminin kamuya duyurulduğu 18 Aralık 2023 tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 Türk Lirası nominal değerli Bayrak EBT payı için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının 9,9187 Türk Lirası olduğu
(ii) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran 15 Aralık 2023 tarihli pay edinim işlemi kapsamında 1 Türk Lirası nominal değerli 1 adet (B) grubu Bayrak EBT payı için 8,26 Türk Lirası ödenmiş olduğu,
(iii)Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay ediniminden sonra Bilal NAZ tarafından muhtelif zamanlarda pay edinimleri kapsamında 1 Türk Lirası nominal değerli 1 adet (B) grubu Bayrak EBT payı için en yüksek 25,66 Türk Lirası ödenmiş olduğu,
hususlarından hareketle 1 Türk Lirası nominal değerli 1 adet (B) grubu Bayrak EBT payı için pay alım teklifi fiyatı, pay alım teklifini doğuran pay edinimi sonrasındaki dönemde Bilal NAZ tarafından gerçekleştirilen pay edinimleri kapsamında 1 Türk Lirası nominal değerli 1 adet (B) grubu pay başına ödenen en yüksek fiyat olan 25,66 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır.
II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13 ncü maddesi uyarınca pay alım teklifinde bulunmak üzere Bilal NAZ tarafından 02/02/2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup, pay alım teklifi tarihi ve usul ve esasları Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla birlikte kesinleşecek ve pay alım teklifi sürecine ilişkin tüm bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kamuya ilan edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246511


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