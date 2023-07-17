***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
17.07.2023 18:25
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamında Şirketimizin hakim ortağı Bilal NAZ'ın, çıkarılmış sermayemizde sahibi olduğu B grubu paylardan 2.159.730 TL nominal değerli kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla "Pay Satış Bilgi Formu" hazırlanmıştır. Hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 17.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172752
BIST
'
18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2181
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,6161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2415
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.654,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.654,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURSG
|13,86
|235.761.666
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|6.763.240
|% 10,00
|
|PAMEL
|159,50
|312.418.382
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|678.428.879
|% 10,00
|
|VAKKO
|68,20
|93.737.971
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.986.613
|% -9,99
|
|AYCES
|216,00
|76.173.793
|% -9,96
|
|OTTO
|205,30
|3.694.731
|% -7,77
|
|PRZMA
|26,42
|37.428.642
|% -6,25
|
|MACKO
|80,00
|50.641.091
|% -5,66
|
|THYAO
|218,80
|9.912.994.602
|% 2,48
|
|ASELS
|74,00
|8.248.987.414
|% 6,47
|
|SISE
|51,65
|6.030.416.282
|% 4,94
|
|SASA
|63,70
|5.146.857.074
|% 4,77
|
|YKBNK
|13,82
|4.854.832.439
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,25
|3.291.024.076
|% 0,12
|
|YKBNK
|13,82
|4.854.832.439
|% -0,65
|
|ZOREN
|3,66
|992.960.900
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.934.550.129
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|438.702.789
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3321
|26,3438
|% 0,84
|
|Euro
|29,6069
|29,6148
|% 0,82
|
|Sterlin
|34,3494
|34,5217
|% 0,75
|
|Frank
|30,4930
|30,6767
|% 0,99
|
|Riyal
|7,0035
|7,0386
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|11,97
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.698
|10.936
|153,00
|
|Yarım
|5.349
|5.493
|76,00
|
|Çeyrek
|2.683
|2.746
|38,00
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,00
|21,03
|0,06
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-1,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK