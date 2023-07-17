***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamında Şirketimizin hakim ortağı Bilal NAZ'ın, çıkarılmış sermayemizde sahibi olduğu B grubu paylardan 2.159.730 TL nominal değerli kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla "Pay Satış Bilgi Formu" hazırlanmıştır. Hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 17.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172752BIST