***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
19.10.2023 18:18
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamında Şirketimizin hakim ortağı Sn.Bilal NAZ'ın çıkarılmış sermayemizde sahibi olduğu B grubu paylardan 2.159.730 TL nominal değerli kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla "Pay Satış Bilgi Formu" hazırlanmıştı. Hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 17.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu. Pay Satış Bilgi Formu Sermaye Piyasası Kurulu 13.10.2023 tarih ve 60/1303 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207800
BIST
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18:007.769
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -73,63
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.728
En Yüksek
7.971
18:0027,9910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0088
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
18:0029,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1664
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
18:001.759,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 7,28
|Açılış
|: 1.759,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TARKM
|660,00
|113.301.330
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|41.626.201
|% 10,00
|
|KONYA
|8.241,20
|796.691.211
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.624,00
|143.597.010
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|5.625.204
|% 10,00
|
|MAALT
|1.079,60
|353.127.002
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,63
|180.692.360
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|13.450.560
|% -10,00
|
|AYCES
|540,10
|91.090.973
|% -10,00
|
|ATSYH
|72,50
|2.866.426
|% -9,99
|
|THYAO
|213,60
|8.764.512.643
|% -1,34
|
|TUPRS
|133,40
|5.686.415.341
|% -5,52
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|ASELS
|41,10
|3.510.230.843
|% 3,53
|
|EKGYO
|7,19
|2.354.900.514
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,74
|1.453.950.799
|% -3,37
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|ODAS
|11,40
|2.029.412.226
|% -4,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9849
|27,9910
|% -0,03
|
|Euro
|29,6744
|29,6890
|% 0,56
|
|Sterlin
|33,8879
|34,0578
|% 0,08
|
|Frank
|31,1211
|31,3086
|% 0,42
|
|Riyal
|7,4387
|7,4760
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|9,85
|
|Altın Gr.
|1.759
|1.759
|7,28
|
|Cumhuriyet
|12.122
|12.305
|-39,00
|
|Tam
|11.870
|11.968
|-27,00
|
|Yarım
|5.953
|6.009
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.967
|3.004
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,21
|91,21
|-0,29
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 333.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 301 adet işlem
-
17:58TUPRS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 134.00 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 334, 700 adet işlem
-
17:57KMPUR
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 675 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 92, 953.00 milyon TL de
-
17:56UNLU
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 22.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 222 adet işlem