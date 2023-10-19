***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.07.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamında Şirketimizin hakim ortağı Sn.Bilal NAZ'ın çıkarılmış sermayemizde sahibi olduğu B grubu paylardan 2.159.730 TL nominal değerli kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla "Pay Satış Bilgi Formu" hazırlanmıştı. Hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 17.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu. Pay Satış Bilgi Formu Sermaye Piyasası Kurulu 13.10.2023 tarih ve 60/1303 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207800BIST