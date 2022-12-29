Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.12.2022 19:16
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımında Kullanılacak İç Kaynakların Detayı Hakkında Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Artırımında Kullanılacak İç Kaynakların Detayı Hakkında Bildirim

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 23.562.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 70.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 2.133.235 2.133.235,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 Nâma
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 21.429.265 21.429.265,000 100,00000 B Grubu B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 23.562.500 23.562.500,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 11.643.198,33
Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.919.301,67


Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 2.133.235 2.070.992,070 97,08222 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 Nâma
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 21.429.265 20.804.007,930 97,08222 1,00 B Grubu B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 23.562.500 22.875.000,000 97,08222

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
23.12.2022 tarihli 2022/29 nolu Yönetim Kurulu Kararına göre, 02.12.2022 2022/26 nolu sermaye artırımı kararımızdaki
Sermayeye eklenecek iç kaynaklar detaylandırılmış olup yönetim kurulu kararı ekte paylaşılmıştır.
Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091294


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.477
Değişim :  2,46% |  131,31
Açılış :  5.348  
Önceki Kapanış :  5.346  
En Yüksek
5.477 En Düşük
5.332
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICBCT 11,22 95.692.744 % 10,00  
GLRYH 13,20 96.042.666 % 10,00  
TERA 17,71 1.105.423 % 10,00  
ORMA 74,80 1.680.382 % 10,00  
BRKVY 39,38 494.614.616 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7085 18,7115 % 0,01  
Euro 19,9672 20,0118 % 0,78  
Sterlin 22,4962 22,6091 % 0,34  
Frank 20,1766 20,2981 % 0,60  
Riyal 4,9604 4,9853 % -0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 13,34  
Altın Gr. 1.092 1.093 6,84  
Cumhuriyet 7.326 7.437 30,00  
Tam 7.376 7.442 52,00  
Yarım 3.572 3.637 19,00  
Çeyrek 1.791 1.818 9,00  
Gümüş.Ons 24,01 24,03 0,54  
Gümüş Gr. 14,43 14,45 0,30  
B. Petrol 83,19 83,19 -0,80  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru