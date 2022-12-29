***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımında Kullanılacak İç Kaynakların Detayı Hakkında BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Artırımında Kullanılacak İç Kaynakların Detayı Hakkında BildirimYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.562.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 70.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 2.133.235 2.133.235,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 NâmaB Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 21.429.265 21.429.265,000 100,00000 B Grubu B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 23.562.500 23.562.500,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 11.643.198,33Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.919.301,67Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 2.133.235 2.070.992,070 97,08222 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 NâmaB Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 21.429.265 20.804.007,930 97,08222 1,00 B Grubu B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 23.562.500 22.875.000,000 97,08222Para Birimi TRYEk Açıklamalar23.12.2022 tarihli 2022/29 nolu Yönetim Kurulu Kararına göre, 02.12.2022 2022/26 nolu sermaye artırımı kararımızdakiSermayeye eklenecek iç kaynaklar detaylandırılmış olup yönetim kurulu kararı ekte paylaşılmıştır.Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 YK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091294BIST