***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.12.2022 19:16
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımında Kullanılacak İç Kaynakların Detayı Hakkında Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Artırımında Kullanılacak İç Kaynakların Detayı Hakkında Bildirim
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 23.562.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 70.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 2.133.235 2.133.235,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 Nâma
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 21.429.265 21.429.265,000 100,00000 B Grubu B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 23.562.500 23.562.500,000 100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 11.643.198,33
Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.919.301,67
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 2.133.235 2.070.992,070 97,08222 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 Nâma
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 21.429.265 20.804.007,930 97,08222 1,00 B Grubu B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 23.562.500 22.875.000,000 97,08222
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
23.12.2022 tarihli 2022/29 nolu Yönetim Kurulu Kararına göre, 02.12.2022 2022/26 nolu sermaye artırımı kararımızdaki
Sermayeye eklenecek iç kaynaklar detaylandırılmış olup yönetim kurulu kararı ekte paylaşılmıştır.
Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091294
BIST