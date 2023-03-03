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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.03.2023 10:02
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı Başvuru Süreci Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Artırmı Tablosundan Bedelli Kısmının Kaldırılması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 23.562.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 47.125.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 2.133.235 2.133.235,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 Nâma
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 21.429.265 21.429.265,000 100,00000 B Grubu B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 23.562.500 23.562.500,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 11.643.198,33
Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.919.301,67


Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2023 tarihinde yayınladığı bültene ilişkin olarak Sermaye artırımı başvurumuz kurul tarafından aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
Şirketinizin 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 23.562.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın 22.875.000 TL'si nakden, 23.562.500 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak üzere 70.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebine ilişkin olarak?
a) Bedelli sermaye artırımı talebinin olumsuz karşılanmasına,
b) Bedelsiz sermaye artırımı talebinin, Şirket tarafından hazırlanacak ihraç belgesinin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119502


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Yarım 3.740 3.779 39,00  
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