***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Başvuru Süreci HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Artırmı Tablosundan Bedelli Kısmının KaldırılmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.562.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 47.125.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 2.133.235 2.133.235,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 NâmaB Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 21.429.265 21.429.265,000 100,00000 B Grubu B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 23.562.500 23.562.500,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 11.643.198,33Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.919.301,67Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2023 tarihinde yayınladığı bültene ilişkin olarak Sermaye artırımı başvurumuz kurul tarafından aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.Şirketinizin 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 23.562.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın 22.875.000 TL'si nakden, 23.562.500 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak üzere 70.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebine ilişkin olarak?a) Bedelli sermaye artırımı talebinin olumsuz karşılanmasına,b) Bedelsiz sermaye artırımı talebinin, Şirket tarafından hazırlanacak ihraç belgesinin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119502BIST