***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Esas Sözleşme Tadil Metni Ve İhraç Belgesi OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.562.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 47.125.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 2.133.235 2.133.235,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 NâmaB Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 21.429.265 21.429.265,000 100,00000 B Grubu B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 23.562.500 23.562.500,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 11.643.198,33Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.919.301,67Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No SERMAYE 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.03.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.03.2023SPK Başvuru Tarihi 07.03.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.03.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin 23.562.500 TL'den 47.125.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 23.562.500 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2023 tarih ve 12/240 sayılı kararına istinaden 08.03.2023 tarihinde onaylanan İhraç Belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.23.562.500 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 13.03.2023 olarak belirlenmiştirKamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 BAYRAK EBT İHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 2 BAYRAK EBT ES TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122368BIST