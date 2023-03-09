***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.03.2023 18:22
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Esas Sözleşme Tadil Metni Ve İhraç Belgesi Onayı-Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi Revizesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 23.562.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 47.125.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 2.133.235 2.133.235,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 Nâma
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 21.429.265 21.429.265,000 100,00000 B Grubu B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 23.562.500 23.562.500,000 100,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 13.03.2023
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 11.643.198,33
Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.919.301,67
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No SERMAYE 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.03.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.03.2023
SPK Başvuru Tarihi 07.03.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.03.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 15.03.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 14.03.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 23.562.500 TL'den 47.125.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 23.562.500 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2023 tarih ve 12/240 sayılı kararına istinaden 08.03.2023 tarihinde onaylanan İhraç Belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.
23.562.500 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 13.03.2023 olarak belirlenmiştir
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BAYRAK EBT İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 2 BAYRAK EBT ES TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122380
BIST