***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.562.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 47.125.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 2.133.235 2.133.235,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018 NâmaB Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 21.429.265 21.429.265,000 100,00000 B Grubu B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 23.562.500 23.562.500,000 100,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 13.03.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 11.643.198,33Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.919.301,67Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No SERMAYE 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.03.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.03.2023SPK Başvuru Tarihi 07.03.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.03.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 15.03.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 14.03.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 28.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin bedelsiz sermaye artırımı işlemleri bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğünce 28.03.2023 tarih 10799 sayılı gazetesi ile tescil edilmiştir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 BAYRAK EBT İHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 2 TTSG BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI.pdfEK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİLİ SPK ONAYLI V2.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128382BIST