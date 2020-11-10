***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 Tarih ve VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin33. Maddesi Uyarınca2020 Yılı 3.çeyrek itibariyle halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin raporu kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887825BIST