***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 Tarih ve VII/128.Sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi uyarınca 27.12.2021 tarihi itibariyle halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte sunulmuştur. Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986455BIST