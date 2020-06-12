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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.06.2020 15:18
GÜNCEL HABERLER



***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu 1) Her nevi plastik hammaddeden, hertürlü ayakkabı ve taban imalatı, ihracatı, ithalatı ve toptan dahili ticareti,
2) Konusu ile ilgili her türlüayakkabı imalatında kullanılan yardımcı malzeme aksesuar imalatı,
3) Konusu ile ilgili her nevi plastikmalzeme ve yedek parça imali için gerekli kalıpların imali, satın alınması, yaptırılması ve dahili ticareti,
4)Konusu ile ilgili olarak metalden mamul aksesuar imalatı,
5) Konusu ile ilgili plastik ve diğer çeşitli hammaddeler kullanarak her türlü mamul yan mamul makine yedek parça makine akşamı sınai cihaz imali ve dahili ticareti,
6) Konusu ile ilgili her türlü malın hurdalarının alımı satımı ve dahili ticareti,
7) Konusu ile ilgili her türlü ihalelere katılmak ve sözleşmeleri imzalamak,
8) Konusu ile ilgili her türlü organik ve kimyevi maddelerin boya ve boya altı maddelerinin imalatı ve dahili ticareti,
9) Konusu ile ilgili her türlü ambalaj madde ve malzemelerin imalatı.


Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TURGUT BAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.02.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 54.61 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
İLKER ARABACI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 1.86 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
MELEK YÜKSEL BAYRAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ALPER DURAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 18.10.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ASIM TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850948


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KSTUR 42,12 42.949 % 9,97  
DAGHL 11,61 3.439.678 % 9,94  
EKIZ 10,73 3.915.988 % 9,94  
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Cumhuriyet 2.461 2.486 0,40  
Tam 2.534 2.554 0,40  
Yarım 1.236 1.247 0,20  
Çeyrek 618 624 0,10  
Gümüş.Ons 17,61 17,64 -0,03  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,02  
B. Petrol 38,81 38,81 0,26  
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