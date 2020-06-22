***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2020 12:16
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Engin VAROLTÜRK Muhasebe Sorumlusu 01.06.2017 02124172408 engin.varolturk@bayrakebt.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852261
BIST
12:06115.157
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.545,01
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
12:066,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
12:067,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0461
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
12:06385,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,46
|Açılış
|: 385,48
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,19
|40.037.277
|% 9,94
|
|ULAS
|4,13
|7.177.585
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,35
|24.035.218
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|DGKLB
|2,26
|81.894.745
|% 9,71
|
|RTALB
|29,24
|6.908.652
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|3.182.438
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.382.563
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|19.953.552
|% -9,85
|
|GARAN
|8,59
|1.557.086.580
|% 3,12
|
|VAKBN
|5,46
|1.211.794.262
|% 3,41
|
|HALKB
|6,54
|791.039.618
|% 7,04
|
|THYAO
|12,76
|762.497.492
|% 1,92
|
|AKBNK
|6,19
|672.134.724
|% 3,34
|
|VAKBN
|5,46
|1.211.794.262
|% 3,41
|
|GARAN
|8,59
|1.557.086.580
|% 3,12
|
|KRDMD
|2,99
|474.910.499
|% 2,40
|
|EKGYO
|1,88
|262.204.181
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,46
|341.377.031
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4982
|8,5409
|% 0,84
|
|Frank
|7,1903
|7,2336
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|5,41
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.517
|30,50
|
|Tam
|2.569
|2.581
|29,30
|
|Yarım
|1.252
|1.262
|15,30
|
|Çeyrek
|628
|632
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,06
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,11
|
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