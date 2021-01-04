***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEngin VAROLTÜRK Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 04.01.2021 02124172408 engin.varolturk@bayrakebt.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 913202Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 2133235 TRY 9,06 Yönetim Kurulu Üye Seçimi Ve Beheri 5 oy Hakkı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 21429265 TRY 90,94 İmtiyazsız İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896656BIST