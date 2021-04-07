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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.04.2021 17:19



***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TURGUT BAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.02.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 54.61 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
İLKER ARABACI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 1.86 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
MELEK YÜKSEL BAYRAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ASIM TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı.
KADER GÜNEŞ ONAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 29.03.2021 İcrada Görevli Değil - Hayır 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
PERİ GÜNEŞ İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
YASİN ÇİÇEK Üretim Planlama Müdürü Yönetici Üretim Planlama Müdürü
ENGİN VAROLTÜRK Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici Muhasebe Sorumlusu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924354


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