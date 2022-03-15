***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.03.2022 15:17
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
PERİ GÜNEŞ İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
ENGİN VAROLTÜRK Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici Muhasebe Sorumlusu
FERHAT ÇİMAGİL MUHASEBE MÜDÜRÜ Muhasebeci
EMİRHAN GÜRDAL KİMYA MÜHENDİSİ Kimya Mühendisi
FATİH GÜL ÜRETİM-PLANLAMA SORUMLUSU Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010549
BIST
15:212.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,78
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:2114,6488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1311
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:2116,1318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0565
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:21903,37
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -24,55
|Açılış
|: 903,37
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:20
|PKENT
|397,20
|31.983.577
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|37.524.506
|% 9,99
|
|AYEN
|9,95
|63.165.751
|% 9,58
|
|TSPOR
|5,67
|475.090.100
|% 8,83
|
|RAYSG
|12,68
|3.121.925
|% 7,64
|
|GRSEL
|8,89
|299.167.468
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.267.111
|% -5,08
|
|KZBGY
|46,74
|6.417.147
|% -4,50
|
|THYAO
|26,96
|1.815.538.716
|% 1,28
|
|FROTO
|278,90
|1.752.893.453
|% 3,99
|
|KRDMD
|14,85
|1.560.018.971
|% 0,47
|
|GARAN
|11,94
|1.319.722.133
|% 0,67
|
|EREGL
|34,60
|1.183.830.991
|% 0,58
|
|KARSN
|4,12
|794.906.029
|% 5,91
|
|YKBNK
|3,85
|709.553.209
|% 2,67
|
|DOHOL
|3,34
|498.926.917
|% 0,30
|
|ODAS
|1,56
|196.160.515
|% 1,30
|
|GARAN
|11,94
|1.319.722.133
|% 0,67
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6385
|14,6459
|% -0,91
|
|Euro
|16,1095
|16,1293
|% -0,36
|
|Sterlin
|18,9891
|19,0843
|% -0,96
|
|Frank
|15,4701
|15,5633
|% -1,41
|
|Riyal
|3,8734
|3,8928
|% -1,47
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-29,90
|
|Altın Gr.
|902
|903
|-25,21
|
|Cumhuriyet
|5.977
|6.067
|-182,00
|
|Tam
|5.950
|6.101
|-167,68
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,11
|
|Çeyrek
|1.442
|1.476
|-40,55
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,35
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,78
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866