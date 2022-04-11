***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.04.2022 09:46
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yatırımcı ilişkileri 11.04.2022 02124172408 yatirimci@bayrakebt.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019026
BIST
10:042.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 17,09
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.413
En Düşük
2.402
10:0414,7495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0061
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7400
|
14,7582
En Düşük
14,7305
10:0416,0559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0100
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9900
|
16,1352
En Düşük
16,0322
10:04920,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,52
|Açılış
|: 921,05
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
924,33
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler10:04
|SANKO
|11,39
|7.137.187
|% 9,94
|
|FORMT
|1,68
|6.126.335
|% 7,01
|
|LINK
|36,40
|4.133.575
|% 6,93
|
|GZNMI
|44,00
|3.407.870
|% 6,38
|
|VKGYO
|2,36
|29.798.743
|% 6,31
|
|MARTI
|1,86
|8.981.275
|% -8,37
|
|ULUSE
|151,90
|643.093
|% -3,43
|
|DZGYO
|2,35
|3.040.438
|% -2,89
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|CEOEM
|11,60
|1.630.307
|% -2,52
|
|YKBNK
|4,92
|404.449.720
|% 5,35
|
|GARAN
|13,75
|394.383.094
|% 3,38
|
|SASA
|66,90
|156.450.653
|% 2,92
|
|AKBNK
|8,86
|134.437.689
|% 4,24
|
|THYAO
|35,28
|123.070.573
|% -0,11
|
|YKBNK
|4,92
|404.449.720
|% 5,35
|
|GARAN
|13,75
|394.383.094
|% 3,38
|
|TSKB
|1,62
|40.300.962
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,13
|26.272.348
|% 2,73
|
|VAKBN
|4,07
|73.540.829
|% 2,52
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7376
|14,7495
|% 0,04
|
|Euro
|16,0448
|16,0559
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,1162
|19,2121
|% -0,23
|
|Frank
|15,6847
|15,7792
|% -0,20
|
|Riyal
|3,9191
|3,9387
|% -0,01
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-5,11
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,03
|