Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.04.2022 09:46
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yatırımcı ilişkileri 11.04.2022 02124172408 yatirimci@bayrakebt.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019026


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:042.410
Değişim :  0,71% |  17,09
Açılış :  2.402  
Önceki Kapanış :  2.393  
En Yüksek
2.413 En Düşük
2.402
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANKO 11,39 7.137.187 % 9,94  
FORMT 1,68 6.126.335 % 7,01  
LINK 36,40 4.133.575 % 6,93  
GZNMI 44,00 3.407.870 % 6,38  
VKGYO 2,36 29.798.743 % 6,31  
daha fazla
10:04 Alış Satış %  
Dolar 14,7376 14,7495 % 0,04  
Euro 16,0448 16,0559 % 0,06  
Sterlin 19,1162 19,2121 % -0,23  
Frank 15,6847 15,7792 % -0,20  
Riyal 3,9191 3,9387 % -0,01  
daha fazla
10:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.943 -5,11  
Altın Gr. 921 921 -2,38  
Cumhuriyet 6.114 6.207 24,00  
Tam 6.086 6.237 43,82  
Yarım 2.942 3.017 21,19  
Çeyrek 1.475 1.508 10,60  
Gümüş.Ons 24,71 24,74 -0,06  
Gümüş Gr. 11,72 11,73 -0,04  
B. Petrol 101 101 -2,03  
Seans Raporu 10:04
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru