***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.08.2022 18:15
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
FERHAT ÇİMAGİL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 02124172408 yatirimci@bayrakebt.com.tr Düzey 2 923753
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058401
BIST
18:003.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 75,99
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0018,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
18:0018,1394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0476
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:001.025,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.025,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VAKFN
|3,19
|295.628.393
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.709.303
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.522.231.995
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,18
|88.689.056
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.538.927
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.167.960
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.818.903
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,89
|457.455.356
|% -7,39
|
|OBASE
|16,26
|212.898.618
|% -6,66
|
|UZERB
|40,22
|661.940
|% -6,47
|
|ISCTR
|7,93
|8.276.841.254
|% 5,31
|
|THYAO
|69,95
|6.667.091.855
|% 1,89
|
|YKBNK
|6,58
|5.246.154.589
|% 8,94
|
|AKBNK
|12,05
|5.181.957.181
|% 8,85
|
|GARAN
|25,76
|3.241.782.529
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,93
|8.276.841.254
|% 5,31
|
|YKBNK
|6,58
|5.246.154.589
|% 8,94
|
|EKGYO
|3,85
|2.536.393.103
|% 1,32
|
|AKBNK
|12,05
|5.181.957.181
|% 8,85
|
|DOHOL
|5,34
|1.674.235.820
|% 8,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1635
|18,1683
|% 0,15
|
|Euro
|18,1315
|18,1482
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,4304
|21,5379
|% 0,48
|
|Frank
|18,7751
|18,8882
|% 0,45
|
|Riyal
|4,8216
|4,8458
|% 0,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|5,93
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,12
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.862
|6.922
|7,00
|
|Yarım
|3.344
|3.384
|3,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,24
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem