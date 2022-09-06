Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.09.2022 08:49
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TURGUT BAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.02.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 39.28 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
İLKER ARABACI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 1.68 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
MELEK YÜKSEL BAYRAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ASIM TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı.
KADER GÜNEŞ ONAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 29.03.2021 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060328


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.358
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  3.248  
Önceki Kapanış :  3.358  
En Yüksek
3.367 En Düşük
3.248
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICBCT 7,93 33.908.581 % 9,99  
KRDMD 12,88 2.750.005.850 % 9,99  
PETUN 34,64 41.158.170 % 9,97  
ZRGYO 3,75 72.914.580 % 9,97  
VKING 6,95 2.572.918 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2127 18,2228 % 0,04  
Euro 18,1462 18,1691 % 0,42  
Sterlin 21,0488 21,1543 % 0,58  
Frank 18,5359 18,6476 % 0,08  
Riyal 4,8313 4,8555 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 8,51  
Altın Gr. 1.006 1.007 4,85  
Cumhuriyet 6.731 6.833 2,00  
Tam 6.781 6.847 35,00  
Yarım 3.304 3.348 17,00  
Çeyrek 1.657 1.674 8,00  
Gümüş.Ons 18,33 18,36 0,18  
Gümüş Gr. 10,75 10,76 0,11  
B. Petrol 95,13 95,13 -0,61  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru