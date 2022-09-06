***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.09.2022 08:49
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TURGUT BAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.02.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 39.28 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
İLKER ARABACI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 1.68 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
MELEK YÜKSEL BAYRAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ASIM TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı.
KADER GÜNEŞ ONAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 29.03.2021 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060328
BIST
18:053.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.367
En Düşük
3.248
18:0518,2228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2252
En Düşük
18,1962
18:0518,1691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0758
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1764
En Düşük
18,0825
18:051.006,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.006,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|7,93
|33.908.581
|% 9,99
|
|KRDMD
|12,88
|2.750.005.850
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|41.158.170
|% 9,97
|
|ZRGYO
|3,75
|72.914.580
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.572.918
|% 9,97
|
|ISATR
|451.334,80
|451.335
|% -10,09
|
|MTRKS
|42,78
|52.008.740
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.380.719
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,50
|81.809.632
|% -9,06
|
|MOBTL
|2,27
|225.626.657
|% -6,97
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|THYAO
|75,15
|9.953.068.743
|% 4,67
|
|EREGL
|30,98
|7.852.636.417
|% 9,94
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|EKGYO
|4,38
|4.763.632.718
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|ISCTR
|9,64
|4.557.620.873
|% 9,05
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2127
|18,2228
|% 0,04
|
|Euro
|18,1462
|18,1691
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,0488
|21,1543
|% 0,58
|
|Frank
|18,5359
|18,6476
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8313
|4,8555
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|8,51
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|4,85
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.781
|6.847
|35,00
|
|Yarım
|3.304
|3.348
|17,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,11
|
|B. Petrol
|95,13
|95,13
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
-
17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de