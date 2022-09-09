***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFERHAT ÇİMAGİL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 25.08.2022 02124172408 yatirimci@bayrakebt.com.tr Düzey 2 923753Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTURGUT BAYRAK GENEL MÜDÜR-İCRA KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş Kadını GENEL MÜDÜR-İCRA KURULU BAŞKANIİLKER ARABACI FABRİKA MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici FABRİKA MÜDÜRÜMELEK YÜKSEL BAYRAK MUHASEBECİ Muhasebeci MUHASEBECİPERİ GÜNEŞ GENEL KOORDİNATÖR Üst Düzey Yönetici İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜPINAR TANRIBUYURDU ARGE VE DIŞ TİCARET YÖNETİCİSİ YöneticiFATİH GÜL İMALAT VE PLANLAMA SORUMLUSU Diğer İMALAT VE PLANLAMA SORUMLUSUFERHAT ÇİMAGİL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062025BIST