***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2022 18:10
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
FERHAT ÇİMAGİL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 25.08.2022 02124172408 yatirimci@bayrakebt.com.tr Düzey 2 923753
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TURGUT BAYRAK GENEL MÜDÜR-İCRA KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş Kadını GENEL MÜDÜR-İCRA KURULU BAŞKANI
İLKER ARABACI FABRİKA MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici FABRİKA MÜDÜRÜ
MELEK YÜKSEL BAYRAK MUHASEBECİ Muhasebeci MUHASEBECİ
PERİ GÜNEŞ GENEL KOORDİNATÖR Üst Düzey Yönetici İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ
PINAR TANRIBUYURDU ARGE VE DIŞ TİCARET YÖNETİCİSİ Yönetici
FATİH GÜL İMALAT VE PLANLAMA SORUMLUSU Diğer İMALAT VE PLANLAMA SORUMLUSU
FERHAT ÇİMAGİL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062025
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,97
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2094
18:0518,3393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1099
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
18:051.007,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.007,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.928.093
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2144
|18,2390
|% 0,09
|
|Euro
|18,3037
|18,3393
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,0816
|21,1873
|% 0,84
|
|Frank
|18,8975
|19,0113
|% 1,00
|
|Riyal
|4,8363
|4,8606
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|11,20
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|5,08
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.761
|6.857
|28,00
|
|Yarım
|3.294
|3.352
|14,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.674
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,15
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|3,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152