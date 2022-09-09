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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.09.2022 18:10
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
FERHAT ÇİMAGİL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 25.08.2022 02124172408 yatirimci@bayrakebt.com.tr Düzey 2 923753

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TURGUT BAYRAK GENEL MÜDÜR-İCRA KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş Kadını GENEL MÜDÜR-İCRA KURULU BAŞKANI
İLKER ARABACI FABRİKA MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici FABRİKA MÜDÜRÜ
MELEK YÜKSEL BAYRAK MUHASEBECİ Muhasebeci MUHASEBECİ
PERİ GÜNEŞ GENEL KOORDİNATÖR Üst Düzey Yönetici İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ
PINAR TANRIBUYURDU ARGE VE DIŞ TİCARET YÖNETİCİSİ Yönetici
FATİH GÜL İMALAT VE PLANLAMA SORUMLUSU Diğer İMALAT VE PLANLAMA SORUMLUSU
FERHAT ÇİMAGİL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062025


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INVEO 19,58 175.218.116 % 10,00  
ISCTR 12,44 4.004.888.599 % 9,99  
HALKB 13,76 1.409.858.953 % 9,99  
DESA 27,98 62.899.712 % 9,98  
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Dolar 18,2144 18,2390 % 0,09  
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Sterlin 21,0816 21,1873 % 0,84  
Frank 18,8975 19,0113 % 1,00  
Riyal 4,8363 4,8606 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.720 11,20  
Altın Gr. 1.006 1.007 5,08  
Cumhuriyet 6.737 6.839 9,00  
Tam 6.761 6.857 28,00  
Yarım 3.294 3.352 14,00  
Çeyrek 1.652 1.674 5,00  
Gümüş.Ons 18,84 18,87 0,32  
Gümüş Gr. 11,02 11,03 0,15  
B. Petrol 92,89 92,89 3,74  
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