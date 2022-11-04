***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBİLAL NAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.10.2022 İcrada Görevli 22.71 A-B Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA SAMİ CÜCELOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 03.11.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.İBRAHİM FERŞAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.11.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiEMİN KAAN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.11.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı.HAMİT GÖREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 31.10.2022 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTURGUT BAYRAK Genel Müdür Yönetici Genel Müdür-İcra Kurulu BaşkanıİLKER ARABACI Fabrika Müdürü Yönetici Fabrika MüdürüFERHAT ÇİMAGİL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe MüdürüPERİ GÜNEŞ Genel Koordinatör Yönetici İnsan Kaynakları Ve İdari İşler MüdürüPINAR TANRIBUYURDU Arge Ve Dış Ticaret Yöneticisi YöneticiFATİH GÜL İmalat Ve Planlama Sorumlusu Diğer İmalat Ve Planlama Sorumlusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077007BIST