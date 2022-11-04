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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.11.2022 19:41
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BİLAL NAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.10.2022 İcrada Görevli 22.71 A-B Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA SAMİ CÜCELOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 03.11.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
İBRAHİM FERŞAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.11.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
EMİN KAAN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.11.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı.
HAMİT GÖREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 31.10.2022 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TURGUT BAYRAK Genel Müdür Yönetici Genel Müdür-İcra Kurulu Başkanı
İLKER ARABACI Fabrika Müdürü Yönetici Fabrika Müdürü
FERHAT ÇİMAGİL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe Müdürü
PERİ GÜNEŞ Genel Koordinatör Yönetici İnsan Kaynakları Ve İdari İşler Müdürü
PINAR TANRIBUYURDU Arge Ve Dış Ticaret Yöneticisi Yönetici
FATİH GÜL İmalat Ve Planlama Sorumlusu Diğer İmalat Ve Planlama Sorumlusu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077007


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