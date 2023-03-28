***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 4266470 TRY 9,06 Yönetim Kurulu Üye Seçimi Ve Beheri 5 oy Hakkı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 42858530 TRY 90,94 İmtiyazsız İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128383BIST