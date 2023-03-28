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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.03.2023 11:18
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 4266470 TRY 9,06 Yönetim Kurulu Üye Seçimi Ve Beheri 5 oy Hakkı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 42858530 TRY 90,94 İmtiyazsız İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128383


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BIST En Aktif Hisseler12:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TDGYO 11,33 5.648.201 % 10,00  
EKSUN 65,00 1.099.540 % 9,98  
ULAS 13,12 9.564.233 % 9,97  
ZEDUR 54,45 488.417 % 9,96  
IHAAS 173,50 5.089.102 % 9,95  
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12:36 Alış Satış %  
Dolar 19,1076 19,1111 % 0,13  
Euro 20,6807 20,6913 % 0,35  
Sterlin 23,4065 23,5239 % 0,09  
Frank 20,7359 20,8609 % -0,14  
Riyal 5,0729 5,0984 % 0,11  
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12:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.954 -3,32  
Altın Gr. 1.199 1.199 -1,90  
Cumhuriyet 8.114 8.237 12,00  
Tam 8.130 8.219 -22,00  
Yarım 3.986 4.022 -11,00  
Çeyrek 1.993 2.011 -5,00  
Gümüş.Ons 22,87 22,91 -0,19  
Gümüş Gr. 14,04 14,06 -0,12  
B. Petrol 78,04 78,04 0,28  
Seans Raporu 12:36
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