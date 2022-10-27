***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.10.2022 18:28
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2022
Karar Sayısı
19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9.Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini.
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074804
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,5770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0221
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0338
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4588
12:35981,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -13,12
|Açılış
|: 981,03
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
979,81
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5781
|18,5799
|% -0,10
|
|Euro
|18,4794
|18,5137
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,4902
|21,5980
|% 0,28
|
|Frank
|18,5830
|18,6949
|% -0,56
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% -0,04
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-22,24
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-14,12
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.581
|6.664
|-72,00
|
|Yarım
|3.207
|3.259
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.629
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,19
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,26
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|-1,63
|
Seans Raporu
12:35
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