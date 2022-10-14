***BAYRK* *BMSCH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
14.10.2022 09:16
***BAYRK******BMSCH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BAYRK, BMSCH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071950
BIST
10:373.619
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 65,77
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
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3.631
En Düşük
3.585
10:3718,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 18,6750
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|Önceki Kapanış
|: 18,6780
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18,5891
En Düşük
18,5217
10:3718,1503
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 18,0900
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18,2298
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|Açılış
|: 994,66
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|Önceki Kapanış
|: 994,40
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998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler10:37
|PENTA
|440,00
|11.660.000
|% 10,00
|
|AZTEK
|18,95
|113.657.443
|% 9,98
|
|MZHLD
|83,00
|30.806.240
|% 8,57
|
|EMNIS
|55,85
|60.988
|% 8,34
|
|SMRTG
|92,75
|82.697.356
|% 8,04
|
|HKTM
|59,85
|27.942.050
|% -9,93
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|DNISI
|7,61
|12.189.240
|% -3,79
|
|TKFEN
|31,96
|179.892.778
|% -3,68
|
|PSGYO
|6,09
|70.489.609
|% -3,33
|
|THYAO
|89,75
|1.146.392.248
|% 1,99
|
|ISCTR
|8,51
|719.363.590
|% 3,53
|
|YKBNK
|8,71
|642.929.285
|% 4,06
|
|AKBNK
|13,42
|624.622.177
|% 3,15
|
|SASA
|87,65
|600.023.556
|% 0,29
|
|ISCTR
|8,51
|719.363.590
|% 3,53
|
|EKGYO
|4,21
|316.750.946
|% 0,96
|
|YKBNK
|8,71
|642.929.285
|% 4,06
|
|AKBNK
|13,42
|624.622.177
|% 3,15
|
|TSKB
|2,52
|97.165.083
|% 2,86
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5842
|18,5859
|% 0,25
|
|Euro
|18,1359
|18,1503
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,8665
|20,9712
|% -0,49
|
|Frank
|18,5345
|18,6461
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9314
|4,9562
|% 0,13
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-0,49
|
|Altın Gr.
|995
|995
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.709
|6.783
|-7,00
|
|Yarım
|3.269
|3.316
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.658
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,04
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|0,05
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