***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [BAYRK]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBAYRK.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş., Miktar: 9.250.000 TL nominal, Aracı: MTY, Kapanış Tarihi: 29.05.2020, Fiyat: 3,28 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847109BIST