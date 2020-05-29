***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.05.2020 09:17
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
BAYRK.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş., Miktar: 9.250.000 TL nominal, Aracı: MTY, Kapanış Tarihi: 29.05.2020, Fiyat: 3,28 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847567
BIST
10:46105.255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -105,18
|Açılış
|: 105.183
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|Önceki Kapanış
|: 105.360
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105.669
En Düşük
104.751
10:466,8238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8251
En Düşük
6,8095
10:467,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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En Düşük
7,5388
10:46377,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,92
|Açılış
|: 377,35
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|4.896.600
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|49.658.414
|% 9,58
|
|GLBMD
|4,82
|2.525.623
|% 7,83
|
|TSGYO
|3,03
|8.053.226
|% 7,07
|
|GRNYO
|1,73
|15.555.699
|% 6,13
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.713.308
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|43.292
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|385.826
|% -9,97
|
|GARAN
|7,84
|399.345.272
|% 0,77
|
|THYAO
|12,50
|250.740.137
|% -1,42
|
|GSRAY
|3,22
|174.369.601
|% 4,21
|
|ASELS
|30,04
|126.266.546
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|125.574.607
|% 0,00
|
|TSKB
|1,06
|83.379.913
|% 0,95
|
|GSRAY
|3,22
|174.369.601
|% 4,21
|
|GARAN
|7,84
|399.345.272
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,45
|62.960.156
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,23
|95.575.315
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3842
|8,4263
|% 0,18
|
|Frank
|7,0547
|7,0972
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8109
|1,8200
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|1,52
|
|Altın Gr.
|377
|377
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.476
|2,50
|
|Tam
|2.518
|2.552
|2,50
|
|Yarım
|1.229
|1.242
|1,20
|
|Çeyrek
|614
|622
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,37
|17,40
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,00
|
|B. Petrol
|35,27
|35,27
|-0,76
|