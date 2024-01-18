***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.01.2024 18:40
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BAYRK.E payları 19/01/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241474
BIST
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18:058.016
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,28
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.016
En Yüksek
8.117
18:0530,1307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
18:0532,8218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0041
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7317
18:051.951,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.951,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,65
|5.426.824
|% 49,72
|
|GRTRK
|52,80
|201.443.808
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|27.585.100
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|231.218.185
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.820.141
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.950.505.918
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.297.182.479
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|13.941.250
|% -9,97
|
|BAGFS
|26,24
|367.574.942
|% -9,14
|
|SURGY
|42,20
|1.274.700.215
|% -9,09
|
|ASTOR
|110,40
|6.791.024.737
|% 7,92
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% -0,69
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 2,28
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,91
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1229
|30,1307
|% 0,00
|
|Euro
|32,7897
|32,8218
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,0831
|38,2741
|% -0,05
|
|Frank
|34,5449
|34,7530
|% -0,47
|
|Riyal
|8,0089
|8,0491
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,61
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|902,67
|904,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,81
|942,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,04
|79,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,90
|2.014,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PETKM, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 92 artarak (% 0.55 ) 7, 138
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KFEIN, VRGYO, INTEM, BEGYO, PRZMA, AGROT, GARFA, FRIGO, BAYRK, AKYHO
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CATES, MEGMT, SNPAM
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17:59
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